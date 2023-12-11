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Naruto

NarutoStaffel 2Folge 8vom 11.12.2023
Wo bleibt Sasuke?

Wo bleibt Sasuke?Jetzt kostenlos streamen

Naruto

Folge 8: Wo bleibt Sasuke?

22 Min.Folge vom 11.12.2023Ab 12

Shikamaru hatte seinen Kampf gegen Temari gewonnen, aber dennoch aufgegeben, was niemand versteht und viele rätseln nun, was mit ihm los ist. Das Publikum, das die Kämpfe der Finalrunde sehen möchte, wird langsam ungeduldig.

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