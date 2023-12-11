Staffel 2Folge 8vom 11.12.2023
Wo bleibt Sasuke?Jetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 8: Wo bleibt Sasuke?
22 Min.Folge vom 11.12.2023Ab 12
Shikamaru hatte seinen Kampf gegen Temari gewonnen, aber dennoch aufgegeben, was niemand versteht und viele rätseln nun, was mit ihm los ist. Das Publikum, das die Kämpfe der Finalrunde sehen möchte, wird langsam ungeduldig.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Palatin Media