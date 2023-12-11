Staffel 2Folge 10vom 11.12.2023
Naruto
Folge 10: Wie Phönix aus der Asche
22 Min.Folge vom 11.12.2023Ab 12
Sasuke hat im Kampf gegen Gaara die Oberhand. Vor allem weil Sasuke von Kakashi trainiert wurde. Gaara kann nichts anderes machen, als sich in seinen Sand-Kokon zurückzuziehen.
Naruto
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media