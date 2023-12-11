Staffel 2Folge 12vom 11.12.2023
Naruto
Folge 12: Vertraute Geister
22 Min.Folge vom 11.12.2023Ab 12
Der Kampf zwischen Sasuke und Gaara ist abgebrochen, weil die Suna-Nins und Oto-Nins einfallen. Hinter all dem scheint Orochimaru zu stecken, der auch den Hokage in seiner Gewalt hat. Es kommt zum Kampf zwischen Hokage und Orochimaru.
Naruto
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media