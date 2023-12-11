Staffel 2Folge 2vom 11.12.2023
Die Zeichen stehen auf KuhJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 2: Die Zeichen stehen auf Kuh
22 Min.Folge vom 11.12.2023Ab 12
Um seine innere Ruhe vor der Finalrunde zu finden, geht Naruto zum Ort, wo er Ge-Nin geworden ist. Er trifft auf Hinata, die ihm beichtet, wie beeindruckt sie von ihm ist. Naruto schaut nicht auf die Zeit und ist spät dran.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media