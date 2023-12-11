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Naruto

NarutoStaffel 2Folge 14vom 11.12.2023
Enma, König der Affen

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Naruto

Folge 14: Enma, König der Affen

22 Min.Folge vom 11.12.2023Ab 12

Der Kampf zwischen dem Hokage und Orochimaru ist in vollem Gange, wobei eigentlich nicht Orochimaru kämpft, er hat die Hokage der ersten und zweiten Generation als vertraute Geister herbeigerufen. Der Hokage hat gegen diese Übermacht wenig Chance.

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