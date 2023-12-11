Staffel 2Folge 14vom 11.12.2023
Enma, König der AffenJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 14: Enma, König der Affen
22 Min.Folge vom 11.12.2023Ab 12
Der Kampf zwischen dem Hokage und Orochimaru ist in vollem Gange, wobei eigentlich nicht Orochimaru kämpft, er hat die Hokage der ersten und zweiten Generation als vertraute Geister herbeigerufen. Der Hokage hat gegen diese Übermacht wenig Chance.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media