Staffel 2Folge 18vom 11.12.2023
Naruto
Folge 18: Sasukes Entscheidung
21 Min.Folge vom 11.12.2023Ab 12
Obwohl seine Kräfte immer schwächer werden, gibt der Hokage nicht auf. Derweil steht Sasuke Gaara gegenüber, der zu einem furchterregenden Monster geworden ist und ihm das Leben wirklich schwer macht.
Naruto
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media