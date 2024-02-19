Staffel 2Folge 21vom 19.02.2024
Der Schutzkranich des SandesJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 21: Der Schutzkranich des Sandes
22 Min.Folge vom 19.02.2024Ab 12
Naruto kommt im Kampf gegen Gaara, in dem der Geist des Schutzkranich des Sandes steckt, nicht weiter. Also besinnt er sich auf das Jutsu des vertrauten Geistes, mit dem er aber leider schon immer so seine Schwierigkeiten hatte.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media