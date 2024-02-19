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Naruto

NarutoStaffel 2Folge 21vom 19.02.2024
Der Schutzkranich des Sandes

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Naruto

Folge 21: Der Schutzkranich des Sandes

22 Min.Folge vom 19.02.2024Ab 12

Naruto kommt im Kampf gegen Gaara, in dem der Geist des Schutzkranich des Sandes steckt, nicht weiter. Also besinnt er sich auf das Jutsu des vertrauten Geistes, mit dem er aber leider schon immer so seine Schwierigkeiten hatte.

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