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Naruto

NarutoStaffel 2Folge 22vom 19.02.2024
Kampf der Giganten

Kampf der GigantenJetzt kostenlos streamen

Naruto

Folge 22: Kampf der Giganten

22 Min.Folge vom 19.02.2024Ab 12

Naruto hat trotz der Hilfe von Gamabunta Schwierigkeiten, Gaara zu besiegen, denn in dem ist nun gänzlich der Geist erwacht. Naruto kämpft eigentlich nicht mehr gegen Gaara, sondern gegen den Schutzkranich des Sandes.

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