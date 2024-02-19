Staffel 2Folge 22vom 19.02.2024
Kampf der GigantenJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 22: Kampf der Giganten
22 Min.Folge vom 19.02.2024Ab 12
Naruto hat trotz der Hilfe von Gamabunta Schwierigkeiten, Gaara zu besiegen, denn in dem ist nun gänzlich der Geist erwacht. Naruto kämpft eigentlich nicht mehr gegen Gaara, sondern gegen den Schutzkranich des Sandes.
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Naruto
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media