Staffel 2Folge 23vom 19.02.2024
Gewonnen und doch verlorenJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 23: Gewonnen und doch verloren
22 Min.Folge vom 19.02.2024Ab 12
Alle sind zu der Trauerfeier zu Ehren des Hokages gekommen. Iruka erinnert sich, wie viele andere, an die Erlebnisse, die er mit dem Hokage gehabt hat.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media