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Naruto

NarutoStaffel 2Folge 23vom 19.02.2024
Gewonnen und doch verloren

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Naruto

Folge 23: Gewonnen und doch verloren

22 Min.Folge vom 19.02.2024Ab 12

Alle sind zu der Trauerfeier zu Ehren des Hokages gekommen. Iruka erinnert sich, wie viele andere, an die Erlebnisse, die er mit dem Hokage gehabt hat.

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