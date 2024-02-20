Staffel 2Folge 24vom 20.02.2024
Sonderbare GestaltenJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 24: Sonderbare Gestalten
22 Min.Folge vom 20.02.2024Ab 12
Jiraiya weigert sich, der neue Hokage zu werden und schlägt stattdessen Tsunae als Kandidatin vor. Da aber niemand weiß wo sie ist, erklärt er sich bereit, gemeinsam mit Naruto auf die Suche zu gehen. Währenddessen tauchen zwei Gestalten im Dorf auf.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media