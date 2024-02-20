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Naruto

NarutoStaffel 2Folge 24vom 20.02.2024
Sonderbare Gestalten

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Naruto

Folge 24: Sonderbare Gestalten

22 Min.Folge vom 20.02.2024Ab 12

Jiraiya weigert sich, der neue Hokage zu werden und schlägt stattdessen Tsunae als Kandidatin vor. Da aber niemand weiß wo sie ist, erklärt er sich bereit, gemeinsam mit Naruto auf die Suche zu gehen. Währenddessen tauchen zwei Gestalten im Dorf auf.

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