Staffel 2Folge 25vom 20.02.2024
Naruto
Folge 25: Sharingan gegen Sharingan
21 Min.Folge vom 20.02.2024Ab 12
Itachi und Kisame, die beiden Typen, die wieder in Konoha Gakure auftauchen, sorgen für Unruhe. Kakashi lässt sich aber nicht beirren. Er möchte herausfinden, was die beiden in Wirklichkeit wollen. Aber das ist nicht einfach.
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media