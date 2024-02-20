Staffel 2Folge 26vom 20.02.2024
Ein Wettlauf gegen die ZeitJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 26: Ein Wettlauf gegen die Zeit
22 Min.Folge vom 20.02.2024Ab 12
Naruto ist mit Jiraiya unterwegs, um weitere Jutsus von ihm zu lernen. Sie gelangen in ein merkwürdiges Dorf, in dem Jiraiya unbedingt übernachten will. Zu Hause in Konoha erfährt Sakura, dass es Naruto war, der sie vor Gaara gerettet hat.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media