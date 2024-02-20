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Naruto

NarutoStaffel 2Folge 26vom 20.02.2024
Ein Wettlauf gegen die Zeit

Ein Wettlauf gegen die ZeitJetzt kostenlos streamen

Naruto

Folge 26: Ein Wettlauf gegen die Zeit

22 Min.Folge vom 20.02.2024Ab 12

Naruto ist mit Jiraiya unterwegs, um weitere Jutsus von ihm zu lernen. Sie gelangen in ein merkwürdiges Dorf, in dem Jiraiya unbedingt übernachten will. Zu Hause in Konoha erfährt Sakura, dass es Naruto war, der sie vor Gaara gerettet hat.

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