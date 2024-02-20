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Naruto

NarutoStaffel 2Folge 27vom 20.02.2024
Der Fremde vor der Tür

Der Fremde vor der TürJetzt kostenlos streamen

Naruto

Folge 27: Der Fremde vor der Tür

21 Min.Folge vom 20.02.2024Ab 12

Naruto ist mit Jiraiya in einem sehr quirligen Dorf in einem Hotel abgestiegen. Jiraiya hat ihn aufs Zimmer geschickt, um dann nochmal auszugehen. Naruto ist ziemlich sauer und als es kurz darauf klopft, glaubt er, Jiraiya sei früher zurückgekommen.

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