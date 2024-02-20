Staffel 2Folge 28vom 20.02.2024
Naruto
Folge 28: Das Blatt wendet sich
21 Min.Folge vom 20.02.2024Ab 12
Itachi hat Naruto gefunden und der ist nun in ernsten Schwierigkeiten. Dann taucht Jiraiya auf und das Blatt wendet sich. Allerdings hat auch Sasuke seinen Bruder Itachi inzwischen ausfindig gemacht und will unbedingt gegen ihn antreten.
Naruto
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media