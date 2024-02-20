Staffel 2Folge 29vom 20.02.2024
Die drei Tabus des ShinobiJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 29: Die drei Tabus des Shinobi
22 Min.Folge vom 20.02.2024Ab 12
Naruto und Jiraiya durchsuchen die Spielcasinos der Stadt nach Tsunade, was sich als schwieriger erweist als die beiden erwartet hätten. Währenddessen wird Sasuke von Maito Gai nach Konohagakure gebracht um sich von seiner Niederlage zu erholen.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media