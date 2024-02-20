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Naruto

NarutoStaffel 2Folge 29vom 20.02.2024
Die drei Tabus des Shinobi

Die drei Tabus des ShinobiJetzt kostenlos streamen

Naruto

Folge 29: Die drei Tabus des Shinobi

22 Min.Folge vom 20.02.2024Ab 12

Naruto und Jiraiya durchsuchen die Spielcasinos der Stadt nach Tsunade, was sich als schwieriger erweist als die beiden erwartet hätten. Währenddessen wird Sasuke von Maito Gai nach Konohagakure gebracht um sich von seiner Niederlage zu erholen.

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