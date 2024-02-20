Staffel 2Folge 30vom 20.02.2024
Naruto
Folge 30: Lass den Wasserballon platzen!
22 Min.Folge vom 20.02.2024Ab 12
Naruto soll ein schwieriges Jutsu in drei Stufen lernen, das Rasengan, er verzweifelt aber bereits an der ersten Stufe. Jiraiya wollte ihm eigentlich helfen, glänzt aber mit Abwesenheit, deshalb übt und trainiert Naruto für sich allein.
Naruto
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media