Staffel 2Folge 31vom 21.02.2024
Folge 31: Konzentrier dich, Naruto!
22 Min.Folge vom 21.02.2024Ab 12
Jiraiya sucht nach wie vor nach Tsunade, jedoch bisher ohne Erfolg, und Naruto trainiert wie ein Verrückter, um sich gut genug konzentrieren zu können, damit der Gummiball endlich platzt. Doch hinter ihrem Rücken bahnt sich Unheil an.
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
12
Copyrights:© Palatin Media