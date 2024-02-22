Staffel 2Folge 34vom 22.02.2024
Naruto
Folge 34: Die Halskette der Finsternis
22 Min.Folge vom 22.02.2024Ab 12
Tsunade verspricht Naruto eine wertvolle Halskette, falls er das Jutsu innerhalb einer Woche lernt. Er weiß zunächst nicht was er mit einer Kette soll, doch dann erklärt ihm Jiraiya wie wertvoll sie ist. Er erzählt Naruto auch Tsunades Geschichte.
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media