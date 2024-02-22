Staffel 2Folge 35vom 22.02.2024
Ja oder nein - Tsunades EntscheidungJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 35: Ja oder nein - Tsunades Entscheidung
22 Min.Folge vom 22.02.2024Ab 12
Jiraiya sorgt sich um Tsunade, da sie immer stiller wird. Er ahnt, dass Orochimaru dahinter steckt, weiß aber noch nicht genau wie. Das erfährt er allerdings von Shizune. Naruto trainiert indes wie wild das neue Jutsu, um die Halskette zu gewinnen.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media