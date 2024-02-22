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Naruto

NarutoStaffel 2Folge 35vom 22.02.2024
Ja oder nein - Tsunades Entscheidung

Ja oder nein - Tsunades EntscheidungJetzt kostenlos streamen

Naruto

Folge 35: Ja oder nein - Tsunades Entscheidung

22 Min.Folge vom 22.02.2024Ab 12

Jiraiya sorgt sich um Tsunade, da sie immer stiller wird. Er ahnt, dass Orochimaru dahinter steckt, weiß aber noch nicht genau wie. Das erfährt er allerdings von Shizune. Naruto trainiert indes wie wild das neue Jutsu, um die Halskette zu gewinnen.

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