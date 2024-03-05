Staffel 4Folge 34vom 05.03.2024
Ein seltsamer AuftraggeberJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 34: Ein seltsamer Auftraggeber
23 Min.Folge vom 05.03.2024Ab 12
Die Ninjas aus Konoha bekommen den Auftrag, einen Schatz zu bergen, der schwer zu erreichen ist. Tsunade schickt Naruto, Hinata und Kiba mit dieser Mission los. Sollte sie allerdings misslingen, müssen sie alle die Ausbildung von vorn beginnen.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media