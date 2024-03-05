Staffel 4Folge 36vom 05.03.2024
Naruto
Folge 36: Kurier Nummer 59603
23 Min.Folge vom 05.03.2024Ab 12
Naruto beschließt, Jiraiya bei seinem Buch zu helfen, damit er mit ihm trainieren kann. Er beendet das Buch und schickt es ab, allerdings wird das Manuskript beim Kurier-Ninja mit einem wichtigen Friedensabkommen vertauscht.
Naruto
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media