Staffel 4Folge 33vom 04.03.2024
Naruto
Folge 33: Geld regiert die Welt - aber nicht ein Wildschwein
24 Min.Folge vom 04.03.2024Ab 12
Naruto bekommt die Mission, auf einen verzogenenen reichen Juwelierssohn aufzupassen. Gleichzeitig erwartet Tsunade aber auch, dass er seine anderen Pflichten erfüllt, zum Beispiel eine Brücke reparieren und ein Wildschwein verjagen.
Naruto
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
12
Copyrights:© Palatin Media