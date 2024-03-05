Staffel 4Folge 38vom 05.03.2024
Naruto
Folge 38: Ein Dorf in heller Aufregung
23 Min.Folge vom 05.03.2024Ab 12
Nach dem Diebstahl des Sterns herrscht Misstrauen im Dorf und auf den Shinobi lastet großer Druck. Um den Stern so schnell wie möglich zurückzubekommen, trennt sich das Vierer-Team und ermittelt an verschiedenen Stellen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media