Staffel 4Folge 29vom 04.03.2024
Die verschlossene TürJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 29: Die verschlossene Tür
23 Min.Folge vom 04.03.2024Ab 12
Während Shino, Ino und Anko nach Naruto suchen, kommt dieser in der Hütte von Isaribi zu sich. Sie gesteht ihm, dass der Seeteufel auch sie entführt hat, sie aber zurückgekommen ist und deswegen in ihrem Dorf verachtet wird.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media