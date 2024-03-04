Staffel 4Folge 31vom 04.03.2024
Das gebrochene HerzJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 31: Das gebrochene Herz
23 Min.Folge vom 04.03.2024Ab 12
Anko kann das Team gerade noch rechtzeitig aus dem einstürzenden Gewölbe herausführen. Durch eine gefälschte Nachricht an den Kapitän des Geldtransport-Schiffes hat dieses jedoch bereits ohne die Shinobi an Bord abgelegt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media