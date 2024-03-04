Staffel 4Folge 32vom 04.03.2024
Ein Ausschlag der anderen Art
Naruto
Folge 32: Ein Ausschlag der anderen Art
23 Min.Folge vom 04.03.2024Ab 12
Naruto kämpft gegen den Seeteufel, aber er kann ihn nicht besiegen und ruft Gamabunta. Dieser kann ihm jedoch zunächst nicht helfen, da er in Salzwasser nicht kämpfen kann. Dann allerdings packt den Geist der Ehrgeiz und er greift ein.
Naruto
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media