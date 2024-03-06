Staffel 4Folge 41vom 06.03.2024
Der traurige SternJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 41: Der traurige Stern
22 Min.Folge vom 06.03.2024Ab 12
Natsuhi will Sumaru erklären, wer sie ist und warum sie getan hat, was sie getan hat. Dieser will jedoch zunächst nichts mit ihr zu tun haben. Naruto und Lee wollen gerne mehr tun und den Dorfbewohnern helfen, doch Neji lehnt das ab.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media