Staffel 4Folge 28vom 04.03.2024
Eine Mission zum Land der OzeaneJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 28: Eine Mission zum Land der Ozeane
23 Min.Folge vom 04.03.2024Ab 12
Naruto wird gemeinsam mit Shino, Anko und Ino zu einer Mission im Meer-Reich geschickt. Sie sollen dort dem berüchtigeten Seeteufel das Handwerk legen, der die Bewohner der Küsten mit seinen Raubzügen und Entführungen terrorisiert.
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media