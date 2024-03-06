Staffel 4Folge 42vom 06.03.2024
Naruto
Folge 42: Funkelndes Licht
22 Min.Folge vom 06.03.2024Ab 12
Als Natsuhi versucht, den Stern erneut zu stehlen, wird sie von Akahoshi erwischt. Während einer Versammlung der Dorfbewohner zeigt Mizura, welche Verletzungen der Stern verursacht, und die Bewohner wenden sich gegen Akahoshi.
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media