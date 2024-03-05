Staffel 4Folge 40vom 05.03.2024
Die versteckte WahrheitJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 40: Die versteckte Wahrheit
21 Min.Folge vom 05.03.2024Ab 12
Nach seinem Sturz von den Klippen und der Rettung durch Natsuhi kommt Naruto orientierungslos wieder zu sich. Natsuhi erzählt Naruto, wer sie wirklich ist, und die beiden stellen sich gemeinsam Akahoshi und seinen Männern entgegen.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media