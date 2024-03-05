Staffel 4Folge 35vom 05.03.2024
Folge 35: Ausgetrickst und abgezockt
23 Min.Folge vom 05.03.2024Ab 12
Die drei Shinobi werden von ihren Doppelgängern gefangen gehalten, die nun Konoha verwüsten wollen. Sie können sich befreien und machen sich sofort auf den Weg zurück ins Dorf, doch dort warten bereits die nächsten Überraschungen auf sie.
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media