Staffel 4Folge 37vom 05.03.2024
Naruto
Folge 37: Mission Stern
23 Min.Folge vom 05.03.2024Ab 12
Neji, Lee und Tenten werden auf eine Mission geschickt, für die Naruto sich für unverzichtbar hält und in die er sich einmischt. In einem Dorf muss ein Stern beschützt werden, der vor 200 Jahren vom Himmel fiel und besondere Kräfte hat.
Naruto
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media