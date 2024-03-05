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Naruto

NarutoStaffel 4Folge 39vom 05.03.2024
Wer ist der wahre Dieb?

Wer ist der wahre Dieb?Jetzt kostenlos streamen

Naruto

Folge 39: Wer ist der wahre Dieb?

23 Min.Folge vom 05.03.2024Ab 12

Die Verschlossenheit der Bewohner erschwert dem Team die Ermittlungen um ein Vielfaches. Die einzige, die mit den Shinobi redet, ist Hokuto, ein Mädchen, das den Diebstahl mitangesehen hat. Ihre Aussage hilft den jungen Ninjas weiter.

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