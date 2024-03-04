Staffel 4Folge 30vom 04.03.2024
Wo ist hier der Notausgang?Jetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 30: Wo ist hier der Notausgang?
23 Min.Folge vom 04.03.2024Ab 12
Anko erwacht und berichtet den Shinobi alles, was sie über die "Insel der Dämonen" weiß. Orochimaru hat dort vor langer Zeit ein geheimes Versuchslabor eingerichtet, um Experimente mit verbotenen Jutsus machen zu können.
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media