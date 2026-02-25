Verschwunden in South BendJetzt kostenlos streamen
On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 4: Verschwunden in South Bend
48 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 12
Tanzen, Spaß mit Freunden, Alkohol - und ein bitteres Ende: Nach einer Party fehlt von der 22-jährigen Alma jede Spur. Der letzte, der sie lebend gesehen hatte, war ihr guter Freund Alberto, der nach Hause gebracht haben will.
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© GRB Media Ranch, LLC