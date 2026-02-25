On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 3: Auf der anderen Seite
48 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12
Nach einem Kosmetik-Termin im November 2003 kehrt die 16-jährige Sherita Williams nicht wieder nach Hause zurück. 24 Stunden später wird ihre Leiche in der Nähe ihres Zuhauses gefunden. Nach fünf Jahren stoßen die Ermittler auf einen Tatverdächtigen.
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On the Case - Unter Mordverdacht
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-9: GRB Media Ranch, LLC