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On the Case - Unter Mordverdacht

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Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 3vom 25.02.2026
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On the Case - Unter Mordverdacht

Folge 3: Auf der anderen Seite

48 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12

Nach einem Kosmetik-Termin im November 2003 kehrt die 16-jährige Sherita Williams nicht wieder nach Hause zurück. 24 Stunden später wird ihre Leiche in der Nähe ihres Zuhauses gefunden. Nach fünf Jahren stoßen die Ermittler auf einen Tatverdächtigen.

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