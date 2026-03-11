Zum Inhalt springenBarrierefrei
On the Case - Unter Mordverdacht

Tödlicher Heimweg

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 7vom 11.03.2026
Tödlicher Heimweg

On the Case - Unter Mordverdacht

Folge 7: Tödlicher Heimweg

49 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 12

Oklahoma City, 1976: Eine grausame Entdeckung schockiert die Einwohner, als die Leiche der 17-jährigen Virginia Kegans unter einer Autobahnüberführung gefunden wird.

