On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 7: Tödlicher Heimweg
49 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 12
Oklahoma City, 1976: Eine grausame Entdeckung schockiert die Einwohner, als die Leiche der 17-jährigen Virginia Kegans unter einer Autobahnüberführung gefunden wird.
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© GRB Media Ranch, LLC