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On the Case - Unter Mordverdacht

Die Wahrheit liegt im Blut

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 16vom 08.04.2026
Die Wahrheit liegt im Blut

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On the Case - Unter Mordverdacht

Folge 16: Die Wahrheit liegt im Blut

48 Min.Folge vom 08.04.2026Ab 12

Eine 62-jährige Frau wird im Juni 1992 ermordet aufgefunden. Sie scheint es dem Täter nicht leicht gemacht haben, heftige Abwehrspuren deuten auf einen Kampf hin. Wer wollte der älteren Dame das Leben nehmen?

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