Die Wahrheit liegt im BlutJetzt kostenlos streamen
On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 16: Die Wahrheit liegt im Blut
48 Min.Folge vom 08.04.2026Ab 12
Eine 62-jährige Frau wird im Juni 1992 ermordet aufgefunden. Sie scheint es dem Täter nicht leicht gemacht haben, heftige Abwehrspuren deuten auf einen Kampf hin. Wer wollte der älteren Dame das Leben nehmen?
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Alle Staffeln im Überblick
On the Case - Unter Mordverdacht
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-9: GRB Media Ranch, LLC