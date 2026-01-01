On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 6: Mütterlicher Instinkt
49 Min.Ab 16
Die ehemalige CNN-Moderatorin Paula Zahn befasst sich mit schockierenden Kriminalfällen in den USA. In exklusiven Interviews spricht die Reporterin mit Anwälten, Ermittlern und Angehörigen der Opfer.
On the Case - Unter Mordverdacht
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© GRB Media Ranch, LLC