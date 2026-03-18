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On the Case - Unter Mordverdacht

Wo ist Crystal?

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 9vom 18.03.2026
Wo ist Crystal?

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On the Case - Unter Mordverdacht

Folge 9: Wo ist Crystal?

49 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12

Feuerwerk, Grillparties, Feierstimmung - und eine vermisste Frau. Am Wochenende des vierten Juli, dem amerikanischen Nationalfeiertag, verschwindet eine 35-jährige Frau. Die Ermittler stehen am Anfang eines mörderischen Rätsels.

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