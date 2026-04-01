Ein Gesicht und eine StimmeJetzt kostenlos streamen
On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 15: Ein Gesicht und eine Stimme
48 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Im September 1981 erhält ein Mann einen merkwürdigen Anruf. Sofort macht er sich auf den Weg zur Wohnung seiner Tochter, wo ihn ein furchtbares Unglück erwartet.
Weitere Folgen in Staffel 9
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On the Case - Unter Mordverdacht
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© GRB Media Ranch, LLC