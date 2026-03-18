Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
On the Case - Unter Mordverdacht

Ohne Abschiedskuss

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 11vom 18.03.2026
Ohne Abschiedskuss

Ohne AbschiedskussJetzt kostenlos streamen

On the Case - Unter Mordverdacht

Folge 11: Ohne Abschiedskuss

49 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12

Nichtsahnend öffnet Diane Marcell ihre Haustür, um eine albtraumhafte Szenerie vorzufinden: Ihre 17-jährige Tochter liegt blutüberströmt auf dem Boden - und ein fremder Mann ist im Haus.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

On the Case - Unter Mordverdacht
Kabel Eins Doku
On the Case - Unter Mordverdacht

On the Case - Unter Mordverdacht

Alle 3 Staffeln und Folgen