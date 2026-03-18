On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 11: Ohne Abschiedskuss
49 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12
Nichtsahnend öffnet Diane Marcell ihre Haustür, um eine albtraumhafte Szenerie vorzufinden: Ihre 17-jährige Tochter liegt blutüberströmt auf dem Boden - und ein fremder Mann ist im Haus.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
On the Case - Unter Mordverdacht
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-9: GRB Media Ranch, LLC