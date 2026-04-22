On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 21: Die Ausreißerin
49 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 12
Im ländlichen Oklahoma verschwindet die quirlige Teenagerin JaRay Wilson spurlos. Die Ermittler schenken dem Fall wenig Aufmerksamkeit, bis JaRays Freunde Alarm schlagen. Plötzlich kommt der Name Tucker McGee ins Spiel - der 19-jährige soll das Mädchen erschossen haben.
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On the Case - Unter Mordverdacht
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-9: GRB Media Ranch, LLC