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On the Case - Unter Mordverdacht

Die Ausreißerin

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 21vom 22.04.2026
Die Ausreißerin

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On the Case - Unter Mordverdacht

Folge 21: Die Ausreißerin

49 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 12

Im ländlichen Oklahoma verschwindet die quirlige Teenagerin JaRay Wilson spurlos. Die Ermittler schenken dem Fall wenig Aufmerksamkeit, bis JaRays Freunde Alarm schlagen. Plötzlich kommt der Name Tucker McGee ins Spiel - der 19-jährige soll das Mädchen erschossen haben.

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