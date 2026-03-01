Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 8vom 11.03.2026
49 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 16

An einem warmen Maitag im Jahr 1982 verschwindet 18-jährige Blanca Guerrero aus Odessa, Texas. Die Polizei geht davon aus, dass sie entführt und ermordet wurde, kann den Fall jedoch zunächst nicht aufklären. Erst ein ähnlicher Fall, viele Jahre später, könnte zu dem wahren Täter führen.

