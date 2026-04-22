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On the Case - Unter Mordverdacht

Lügen und Rauch

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 22vom 22.04.2026
Lügen und Rauch

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On the Case - Unter Mordverdacht

Folge 22: Lügen und Rauch

48 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 12

Nach einem Brand in einem Wohnhaus untersucht die Polizei den Ort und findet Hinweise auf Vorsatz. Es scheint, als hätte damit ein Mord vertuscht werden sollen. Lassen sich dennoch Spuren auf den oder die Täter finden?

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