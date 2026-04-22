On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 22: Lügen und Rauch
48 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 12
Nach einem Brand in einem Wohnhaus untersucht die Polizei den Ort und findet Hinweise auf Vorsatz. Es scheint, als hätte damit ein Mord vertuscht werden sollen. Lassen sich dennoch Spuren auf den oder die Täter finden?
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On the Case - Unter Mordverdacht
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-9: GRB Media Ranch, LLC