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On the Case - Unter Mordverdacht

Verrat an einem Helden

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 17vom 08.04.2026
Verrat an einem Helden

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On the Case - Unter Mordverdacht

Folge 17: Verrat an einem Helden

49 Min.Folge vom 08.04.2026Ab 12

Im Dezember 2015 wird ein Feuerwehrmann aus Detroit in seinem Haus getötet. Die Polizei glaubt, dass er seinen Mörder kannte und stellen Ermittlungen im privaten Umfeld des Opfers an.

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