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On the Case - Unter Mordverdacht

Während ihre Kinder schliefen

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 19vom 15.04.2026
Während ihre Kinder schliefen

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On the Case - Unter Mordverdacht

Folge 19: Während ihre Kinder schliefen

48 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Patti Wolzen wird in ihrem Zuhause ermordet. Ausgerechnet ihre vierjährige Tochter findet die Leiche und benachrichtigt die Nachbarin. Wer hatte es auf die junge Mutter abgesehen?

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