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On the Case - Unter Mordverdacht

Rohe Gewalt

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 12vom 25.03.2026
Rohe Gewalt

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On the Case - Unter Mordverdacht

Folge 12: Rohe Gewalt

49 Min.Folge vom 25.03.2026Ab 12

Die 21-jährige Reagan jobbt in einer Bar. Ihre Eltern bestehen darauf, dass sie sich nach dem Ende ihrer Schicht bei ihnen meldet. Sie ahnen nicht, dass sie ihre Tochter nie wieder sehen würden.

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