Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
On the Case - Unter Mordverdacht

Mutige Mutter

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 13vom 25.03.2026
Mutige Mutter

Mutige MutterJetzt kostenlos streamen

On the Case - Unter Mordverdacht

Folge 13: Mutige Mutter

48 Min.Folge vom 25.03.2026Ab 12

Nach einem Streit mit seiner Frau Kimberly ruft ihr Mann Michael verzweifelt bei seinen Schwiegereltern kann. Kimberly sei spurlos verschwunden. Hat Michael etwas mit der Sache zu tun?

Weitere Folgen in Staffel 9

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

On the Case - Unter Mordverdacht
Kabel Eins Doku
On the Case - Unter Mordverdacht

On the Case - Unter Mordverdacht

Alle 3 Staffeln und Folgen