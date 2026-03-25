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On the Case - Unter Mordverdacht

Allein mit dem Bösen

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 14vom 01.04.2026
Allein mit dem Bösen

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On the Case - Unter Mordverdacht

Folge 14: Allein mit dem Bösen

49 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12

Der Herbst steht vor der Tür in Austin, Texas, und die 22-jährige Laurie Stout tritt ihre Nachtschicht in einem Bürogebäude an. Sie wird an ihrem Arbeitsplatz brutal vergewaltigt und ermordet.

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